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Plakayı 'Maşallah' yazısıyla kapatıp, 350 bin liralık gasp yaptılar

İstanbul Pendik'te plakaları 'Maşallah' yazıları ile kapatılmış bir araçtaki şüpheliler, çarparak durdurdukları cip sürücüsünü darp ederek araçta bulunan 350 bin lirayla kayıplara karıştı. Ümit Angın'ın annesi Nurten Angın, “Oğlum bankadan şirketin parasını çekmiş. Şirkete giderken arasından bir araba vuruyor. Çocuk da bakıyor 'ne oluyor' diyor. 'Benim arabamda bir şey yok siz vurdunuz' diyor. Oğlanı darp ediyorlar. Arabanın lastiğini kesmişler, arabadaki parayı almışlar. Plakada 'Maşallah' yazısı varmış. 350 bin lira gitti' dedi.

DHA06 Ocak 2021 Çarşamba 16:50 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 16:50
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Olay, saat 14.30 sıralarında Pendik Çınardere Mahallesi Akan Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir denizcilik firmasında çalışan Ümit Angın, bankadan çektiği 350 bin lirayı alarak Tuzla'daki iş yerine doğru gitmek üzere cipine bindi. Angın'ın cipine sokak üzerinde bir süre ilerledikten sonra plakaları 'Maşallah' yazıları ile kapatılmış bir araç çarptı. Araçtan inen şüpheliler Ümit Angın'ı darp ederek, cipte bulunan 350 bin lirayı alarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Angın, ambulansla Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise olay yerinde incelemeler yaptı. Ümit Angın'ın yakınları haberi alınca olay yerine koştu.

Ümit Angın'ın annesi Nurten Angın, “Oğlum bankadan şirketin parasını çekmiş. Şirkete giderken arasından bir araba vuruyor. Çocuk da bakıyor 'ne oluyor' diyor. 'Benim arabamda bir şey yok siz vurdunuz' diyor. Oğlanı darp ediyorlar. Arabanın lastiğini kesmişler, arabadaki parayı almışlar. Plakada 'Maşallah' yazısı varmış. 350 bin lira gitti" dedi.

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