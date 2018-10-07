Son Dakika Haberleri 7

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bursa`da bir plastik atık fabrikasında yangın çıktı

Alevleri söndürme çalışmaları devam ederken, dumandan etkilenen itfaiye erlerine ve vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yangın, saat 14.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi Hurdacılar Sitesi`nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plastik atık fabrikasında kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar malzemeleri tutuşturdu. Bir anda alevlerin yükselmesiyle kendini dışarı atan fabrika çalışanları, yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için büyük çaba sarf ederken, olay bölgesinden uzaklaştırmak istenen çalışanlar ise polis tarafından güçlükle sakinleştirildi. Dumandan etkilenen itfaiye ekiplerine olay yerindeki 112 Acil Servis ekipleri müdahale ederken, alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Dumanlar şehir merkezinden de görülürken, yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Turan Kışlakçı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı´nın öldürüldüğünü iddia etti

Turan Kışlakçı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı´nın öldürüldüğünü iddia etti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA