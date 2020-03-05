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Plastik varile zulalanmış 4 kilo esrar ile av tüfeği yakalandı

Bursa'da, jandarma ekiplerinin drone desteğiyle yaptığı aramalarda bir müştemilatta plastik varil içerisinde, 4 kilo kubar esrar ile 1 ruhsatsız av tüfeği yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA05 Mart 2020 Perşembe 16:23 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 16:23

Bursa İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan cezaevinde bulunan S.Ç. ve Y.K.’nin, cezaevine girmeden önce uyuşturucu maddeleri sakladığı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine ilçe genelinde soruşturma yürüten ekipler, uyuşturucu maddelerin bir arazide saklandığını belirledi. Sabah saatlerinden itibaren arazide narkotik köpeği ‘Kan’ ve drone desteğiyle arama yapan 45 kişilik ekip, bir müştemilatta sac levha altına gizlenmiş plastik variller buldu. Plastik varillerin içerisinde 4 kilo kubar esrar ve 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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