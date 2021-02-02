Platin Dergisi “Dijital Sohbetler”e başladı

02 Şubat 2021 Salı 17:03 - Güncelleme: 02 Şubat 2021 Salı 17:03

Platin web editörü Umut Çelik’in ilk konukları Teknoser Genel Müdürü Ozan İnan olurken, sırasıyla takip eden isimler DenizBank Dijital Kuşak Bankacılığı ve Deniz Akvaryum İnovasyon & Girişimcilik Merkezi Grup Müdürü Gürhan Çam, Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, Etiya CEO’su Aslan Doğan, KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, Index Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Oppo Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou ve Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Gelis oldu.



Platin’den her hafta Türkiye’nin önde gelen isimleri ile röportajlarına devam edecek.

"YERLİ VE MİLLİ BAZI PROJELERE YATIRIMLARDA BULUNDUK"

Teknoser Genel Müdürü Ozan İnan “CRM ve ERP taraflarına daha optimize olacak şekilde bazı yatırımlarda bulunduk. Özellikle yerli ve milli bazı projelere yatırımlarda bulunduk. Rekabet içerisinde olduğumuz bazı firmaların yasaklanmalarından kaynaklı onların iş birliği konusuna ayrıca yazılım noktasında yatırımlar yaptık. Pandemi döneminde teknolojinin insanların hizmetinde olması için ne gerekiyorsa onu yaptık. Bugün X bankası, W havayolu uzaktan çalışabiliyorsa bizim sahada daha verimli çalışmamız sayesindedir. Bugün ülkede home-office çalışılabiliyorsa bizim gibi 1.000 tane çalışanıyla 76 yerde hizmete devam eden firmaların varlığı büyük değer sayesinde oldu” dedi.

"BUGÜNÜN GENÇLERİNİN GELECEKTE YAPACAKLARI MESLEKLER HENÜZ KEŞFEDİLMEDİ"

DenizBank Dijital Kuşak Bankacılığı ve Deniz Akvaryum İnovasyon & Girişimcilik Merkezi Grup Müdürü Gürhan Çam “Deniz Akvaryum ile bankamızı yarınlara taşırken de teknolojide ve iş modellerindeki değişimin iş gücünün geleceğinde yaratacağı farklılıkları da göz ardı etmiyoruz. Bu değişim yıllardır gerçekleşiyor, bundan 10 yıl önce bir bankacının SQL’e hakim olması beklenmezken, artık bir zorunluluk olmaya başladı. Bu gidişat bize gösteriyor ki bugünün gençlerinin gelecekte yapacakları meslekler henüz keşfedilmedi. Artık belirli bir alana odaklanan uzmanlıklar ve meslekler gelecekte ne şirketlerin ne de işgücüne katılan kişilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yetmeyecek. Bu noktada tek konuda uzman değil, işlerinin gerektirdiği her konuda yetkin olan kişilerin geleceğin iş gücünde başarılı olacağını öngörüyoruz” dedi.

"FINTECHLER VE FİRMALAR İLE İLİŞKİMİZ ARTACAK"

Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku “Ortak Karekod projesi ile Albaraka Mobil ile başka banka ATM’lerinden Karekod (QR Code) ile para çekebiliyoruz. Birkaç banka ile başlattığımız bu süreç, diğer bankaların sisteme dahil olması ile tüm bankaları kapsayacak ve vatandaşımızın nakit ihtiyacını kolay ve hijyenik bir şekilde karşılayacaktır. Ayrıca Karekod Yönlendirme Projesi ile Albaraka POS’larından karakod ile alışveriş yapılabilir hale gelecek. Bu da müşterilerimizin kart taşımak yerine cep telefonu ile kolay bir şekilde alış veriş yapmasını sağlayacaktır. Karekod kullanımı sadece ATM ve POS’larda değil internet alışverişlerinde de kullanılabilir hale gelecek. Son olarak veri paylaşım sistemi ile Fintechler ve firmalarla ilişkimiz artacak ve değerli projelerin oluşması sağlanacaktır. Bu projelerle müşterilerimize yeni projeler sunmamız daha kolay hale gelecektir” dedi.

“GENÇLERİ NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ PİYASASINA KAZANDIRABİLİRSEK, TÜRKİYE’NİN BİLİŞİM ALANINDA SÜPER GÜÇ OLMAMASI İÇİN HİÇBİR NEDEN KALMAZ”

Etiya Kurucu Ortağı ve CEO’su Aslan Doğan “TÜBİSAD verilerine göre, yazılım sektörü için insan kaynağı teşkil edebilecek 15-24 yaş grubundaki gençlerin nüfusu 2018 sonu itibariyle yaklaşık 13 milyona ulaşıyor. Bu rakam, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 15,8’ine denk geliyor. Teknoloji alanında eğitebileceğimiz hazine değerinde gençlerimiz var. Gençlerimizi sadece yüzde 10’luk bir kısmını bile bulut teknolojisi, yapay zekâ, büyük veri gibi teknolojiler konusunda eğitebilir ve nitelikli iş gücü piyasasına kazandırabilirsek, Türkiye’nin bilişim alanında süper güç olmaması için hiçbir neden kalmaz” dedi.

“ÜLKECE DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ ÇOK HIZLI YAKALAYABİLİRİZ”

KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca “Başta büyük veri ve ileri analitik ile nesnelerin interneti teknolojilerini kullanarak ülkece dijital dönüşümü çok hızlı yakalayabiliriz. KoçSistem olarak özellikle veri bilimi ve ileri analitiklerin yarattığı fırsatları son derece önemsiyoruz. Veri bilimi eşittir ekonominin gelişimi diyoruz ve bu konuyu çok önemsiyoruz. Çeşitli sektörlerde veri biliminin sunduğu açılımlar inanılmaz boyutta. KoçDigital’i de iki yıl önce tam da bu amaçla kurmuştuk. Hiç kuşkusuz verinin öne çıkmasıyla veri analisti, yapay zeka uzmanı, siber güvenlik uzmanı gibi “nitelikli insan gücü”ne olan ihtiyacımız daha da artacak. Bu nedenle KoçDigital Akademi’de hem kendi çalışanlarımızı hem de diğer kurumların çalışanlarını veribilimi alanındaki gelişimleri için destekliyoruz” dedi.

“2020’DE DİJİTALLEŞMEYE ZAMANINDA YATIRIM YAPMANIN KARŞILIĞINI ALDIK”

Index Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik “Pandemi sürecinin hemen başında da çalışma düzenimiz için uzaktan erişim altyapısını hızlıca güçlendirdik. Dolayısıyla, 2020’de dijitalleşmeye zamanında yatırım yapmanın karşılığını aldığımızı söyleyebilirim. 2020 dünya ve ülkemiz için zor bir yıl oldu. Zorlukları aşmanın en iyi yolu, yeni girişimlerde bulunmaktır. Biz de tüm zorluklara rağmen pandeminin beraberinde getirdiği fırsatları değerlendirerek yeni girişimlerde bulunduk. Pandemi ile birlikte dünya genelinde payını arttıran e-ticaret, tüm sektörlere farklı iş modelleri ve işbirlikleri fırsatını getirdi. Index Grup olarak biz de hem kendi e-ticaret altyapılarımızı güçlendirmek, hem de büyük e-ticaret platformlarıyla yeni işbirlikleri oluşturmak üzere altyapı yenileme ve online entegrasyon kabiliyetlerimizi geliştirme yatırımlarımızı başlattık. Dolayısıyla 2020’de zorluklar yerine fırsatlara odaklanarak dijital hedeflerimizi ve adımlarımızı büyüttüğümüzü söyleyebilirim” dedi.

"YAPAY ZEKA İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ AKILLI SENSÖR KULLANIYORUZ"

OPPO Türkiye CEO’su Weijian Zhou “Günlük hayatta öyle durumlar oluyor ki, çok kritik bilgileri istemeden de olsa açıkta bırakabiliyoruz. Örneğin özel mesajlarınız veya işinizle ilgili gizli kalması gereken diyaloglarınız başka insanlar tarafından telefon ekranınızda görülebiliyor. OPPO, sosyal etkileşimin aracı olan akıllı telefonların bir tehdit değil, özel bilgilerin koruyucusu olması gerektiğine inanıyor. Biz OPPO olarak Reno4 modelimizde yapay zeka ile güçlendirilmiş akıllı sensör kullanıyoruz. Bu teknolojimiz sayesinde mesaj geldiğinde yapay zeka destekli sensör, kullanıcının yanında veya arkasında ekrana bakan başkaları olup olmadığını tespit edebiliyor. Böyle bir durum varsa, kullanıcının kişisel bilgilerini korumak için mesajın içeriği gizleniyor” dedi.

“TÜM ÇALIŞMALARIMIZ, AR-GE ODAĞIMIZLA ŞEKİLLENİYOR”

Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis “Ar-Ge deneyimimiz ve yatırımlarımız sayesinde müşterilerimiz ve sektörün ihtiyaçlarına uygun iş birlikleri ile ülkemizin dijitalleşme yolculuğuna hizmet ediyoruz. Tüm çalışmalarımız, Ar-Ge odağımızla şekilleniyor. Ar-Ge ve İnovasyon Merkezlerimizde yaklaşık 700 mühendisimizle hem araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütüyor hem de Türkiye’nin inovasyon çalışmalarına katkıda bulunuyoruz. Siemens Türkiye olarak Ar-Ge’ye Türkiye ortalamasının yaklaşık iki katı yatırım yapıyoruz ve 2023’te Ar-Ge çalışanlarımızın eğitimlerine 2,8 milyon TL kaynak ayırmayı hedefliyoruz. 2021 projelerimiz de bu odağımız doğrultusunda şekillenecek” dedi.