İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Aralık 2024 Perşembe / 25 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,1713
  • EURO
    36,7498
  • ALTIN
    2971.33
  • BIST100
    9949.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oya Yalıman açıklamalarda bulundu
Güncel

Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oya Yalıman açıklamalarda bulundu

Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oya Yalıman, Platin Global 100 Ödülleri 2024'te açıklamalarda bulundu. Yalıman, 'Teknolojiyi ve yapay zekayı etkin bir şekilde kullanabilen işletmeler ve liderler geleceğe yönelik daha sağlam adımlar atarak değişen pazar dinamiklerine hızlı bir şekilde adapte olma yeteneğine sahip olabiliyorlar' dedi.

26 Aralık 2024 Perşembe 20:17 - Güncelleme:
Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oya Yalıman açıklamalarda bulundu
ABONE OL

Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oya Yalıman, Platin Global 100 Ödülleri 2024'te açıklamalarda bulundu.

Yalıman'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Her yıl farklı bir temayla ve heyecanla takdim ettiğimiz ödüllerimizin bu yıl teması 'Teknoloji Entegrasyonu'

Teknolojiyi ve yapay zekayı etkin bir şekilde kullanabilen işletmeler ve liderler geleceğe yönelik daha sağlam adımlar atarak değişen pazar dinamiklerine hızlı bir şekilde adapte olma yeteneğine sahip olabiliyorlar.

Bugün burada ödül alacak şirketlerimiz yalnızca teknolojiyi benimsemekle kalmayıp aynı zamanda sektörlerine liderlik eden yenilikçi çözümler sunarak diğer şirketlere de ilham veren kurumlar

  • Platin Dergisi
  • ödül
  • tören

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.