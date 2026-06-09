Platonik aşk iddiası kanlı bitti: Genç kadın sokak ortasında bıçaklandı

Olay, dün merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan S., bir süredir ilgi duyduğu öne sürülen Nursel S. ile sokakta karşılaştı. Ramazan S., yanında bulunan bıçakla genç kadına saldırdı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Nursel S., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Genç kadının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından çalışma başlatan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüpheli Ramazan S.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan, saldırı anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin genç kadına yaklaşarak bıçakla saldırdığı, çevrede bulunan vatandaşların ise panik yaşayarak uzaklaştığı görüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.