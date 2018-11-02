pa.edu.tr PMYO polis alımı yerleştirme sonuçları Polis Akademisi PMYO 1.yedek yerleştirme sonuçları sorgula

PMYO yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilecek? PMYO 1. yedek yerleştirme sorgulama ekranı erişime açıldı mı? soruların yanıtları merak konusu olurken PMYO polis alımı sonuçları ile ilgili detaylar haberimizde. PMYO 1. yedek yerleştirme sonuçları açıklandı. Polis Akademisi Başkanlığı 2018 Yılı Polis Merkezi Yüksek Okulu 1.yedek yerleştirme sonuçlarının belli olduğunu duyurdu. PMYO yedek yerleştirme sonuçlarına göre 15 kadın aday kayıt yaptırmaya hak kazanmıştır. Polis akademisi geçtiğmiz aylarda 2018 yılı için pmyo başvuru sonuçlarını açıklamıştı. Kalan 1.yedek adaylar için yerleştirme sonuçları 1.11.2018 tarihinde polis akademisi kurumu üzerinden duyuruldu. Adaylar edevlet bilgileriyle kurumun sitesinden başvuru sonuçlarını öğrenebilecekler. Yedekte bekleyen adaylar sonuçları polis akademisi kurumunun sitesi üzerinden takip edebilirler. Ayrıntılar ve yeni gelişmeler star.com.tr haber sitemizde.

PMYO 1. YEDEK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Sınavı yedek aday yerleştirme sonuçları açıklanmıştır.





2018-2019 eğitim öğretim dönemi için Polis Meslek Yüksekokullarına asıl olarak planlanan adaylardan kayıt yaptırmayan ve istifa eden adayların yerine toplam 15 kadın yedek adayın planlaması yapılmıştır.



Bundan sonraki yedek planlamaları için adayların Başkanlığımızın internet sitesini takip etmesi gerekmektedir.



Adaylara sonuçlar posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, internetteki resmi sayfamız üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.

PMYO POLİS ALIMLARI NASIL OLACAK?

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2018-2019 eğitim-öğretim dönemi için 2.250 erkek, 250 bayan olmak üzere toplam 2.500 öğrenci alımı yapılacaktır.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacaktır.



Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.



2018 YILI POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYLIĞINA BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR



a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lise ve dengi okul mezunu olmak,

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2018 yılı içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az (260,00) ham taban puan almış olmak; Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü olanların eş ve çocuklarından Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2018 yılı içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az (150,00) ham taban puan almış olmak, (NOT: Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)

ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla (1 Ekim 2018) 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak, (31 Aralık 1993 – 01 Ekim 2000 tarihleri arasında doğmuş olmak),

d) Bayanlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

e) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

f) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,”

ğ) Eğitim-Öğretim yılının başlangıç tarihi itibariyle bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye bulunmamak,

h) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

ı) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

i) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

j) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak,

k) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak