PÖH PAEM mülakat sonuçları Polis Akademisi son dakika 2018 PÖH PAEM mülakat sonuçları açıklandı mı

PÖH mülakat sonuçları Polis Akademisi tarafından açıklandı mı? 2018 PÖH mülakat sonuçları ne zaman açıklanır? Polis Özel Harekat (PÖH) olmak için gerekli şartlar nelerdir? soruların yanıtarı merak konusu oldu. 4.dönem PAEM meslek içi Özel Harekat Komiser Yardımcısı adayları mülakat sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. 17 Mayıs 2018 tarihinde ilana çıkılan ve meslek içinden 500 erkek memurun ilk derece amirlik eğitimi temini için ön başvurular, 21-30 Mayıs 2018 tarihleri arasında yapılmıştı. 31 Ağustos 2018 - 06 Eylül 2018 tarihleri arasında FYT ve sözlü mülakatları gerçekleşen alım için PÖH memurları, 55 gündür sonuçların açıklanmasını bekliyor. Polis Akademisi Başkanlığı bu konuda sessizliğini korurken adaylar sonuçların acilen açıklanmasını talep ediyor. PÖH mülakat sonuçları ile ilgili Polis Akademisi son dakika duyuruları star.com.tr'de.

PÖH KOMİSER YARDIMCISI MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Polis Özel Harekat (PÖH) 21-30 Mayıs 2018 tarihleri arasında yapılmıştı. 31 Ağustos 2018 - 06 Eylül 2018 tarihleri arasında ise PÖH FYT ve sözlü mülakatları gerçekleşti. PÖH mülakat sonuçların ne zaman açıklanacağı ile ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılması halinde detayları bu haberimiz üzerinden bulabilirsiniz.

PÖH ÖZEL HAREKAT POLİSİ ALIM ŞARTLARI NELERDİR?



Her şeyden önce polis olmak için (Polis Meslek Yüksek Okulu) PMYO'ya katılmanız gerekmektedir. Okula katıldıktan sonra ise okurken içeriden bir bölüm seçebilirsiniz. PMYO öğrenciliği okuduğunuz süre zarfında okuldayken, Özel Harekat Olmak istiyorum şeklinde seçenekte bulunarak olabilirsiniz. Eğer görev yapan bir memursanız ise yine isteğinizle PÖH olmaya hak kazanabilirsiniz. Tabi ki bu durum bu kadar basit değil.

PÖH sözlü mülakat bekleyişi bütün heyecanı ile devam ediyor. Başvuru işlemlerinin sonrasında sağlık kontrolleri ve fiziki mülakatlardan geçen adaylar PÖH sözlü mülakat sınavına giriş hakkı kazandı. Polis olmak isteyen adayların uzun zamandır bekledikleri mülakat tarihleri ve yerleri konusunda açıklama Polis Akademisi'nden gelmesi bekleniyor.

Polis Özel Harekat alımı şartları 671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile belirlendi. T.C. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kanun Hükmünde Kararname'ye göre; özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere, en az lise veya dengi okul mezunu, askerlik hizmetini tamamlamış, 28 yaşından gün almamış, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavlarında başarılı olan adaylar polis meslek eğitim merkezlerine alınabilecek. Alımlarda KPSS şartı ise aranmıyor.

PÖH sözlü mülakat tarihlerini öğrenmek isteyenler sisteme e-Devlet şifreleri ve T.C. Kimlik Numaralarıyla giriş yapabilecekler.

Kimler Özel Harekat Olabilir



Öncelikle görev yapıyorsanız dahi 28 yaşını aşmamış olmanız en önemli etkenlerden biridir.

Terhis'den sonra 3 yıl geçmemiş olması gerekmektedir.

Mülakat ve yeterlilik sınavlarından geçmeniz durumunda Polis Eğitim Merkezlerinde eğitim almaya hak kazanırsınız.

KPSS zorunluluğu bulunmamaktadır.

En düşük lise mezunu olmanız gerekmektedir.

Polis Özel Harekat maaşları ne kadar?



Polis maaşları da adaylar tarafından merak ediliyor. Aslında polislik mesleğinde maaşlar aynı olsa da görev yaptıkları alanlara göre tazminatlar alırlar. Maaşlardaki farklılık görev tazminatından kaynaklanmaktadır. Yine doğu ile batı arasında da tazminat farkı bulunmaktadır. Genel olarak bakacak olursak; Özel Harekat Polisi maaşı 4500 - 5000 TL aralığındadır. Çevik Kuvvet Polisi 3800-4500 TL aralığında maaş alırken, Trafik Polisi maaşı ise 3400-4000 TL civarındadır.



Nasıl PÖH olunur?



Polis Özel Harekat olabilmeniz için Polis Akademisi'nde eğitim görmeniz gerekmektedir. Bu eğitimler Polis Meslek Yüksek Okulu'nda (POMEM) verilmektedir. Buralara girebilmeniz için ilanların çıkmasını beklemeniz gerekmektedir. İlanların yayınlanmasının ardından en az lise ve dengi okullardan mezunsanız ve PÖH başvuru şartlarını karşılıyorsanız PMYO'da eğitim görebilirsiniz. PMYO'da eğitime başlamanızın ardından kariyerinizin hangi alanda ilerleyeceğine karar verebilirsiniz. Özel harekat polisi olmak için iki farklı yöntem bulunmaktadır. PMYO öğrencisi iken seçiminizi özel harekat polisi olmak istiyorum şeklinde yapabilir ya da kadrodayken ve başka bir birimde görev yapmakta iken gerekli şartları sağlamanız durumunda müracaatınızı polis özel harekat olmak istiyorum şeklinde belirtmeniz durumlarında özel harekatçı olabilirsiniz.