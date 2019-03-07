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PÖH ve JÖH telsizinde anons: Çakallara dar edin buraları

Hakkari'de jandarma ve polis özel harekat ekiplerinin katılımıyla terör örgütü PKK'ya yönelik bahar operasyonu başlatıldı. İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu telsizden, 'Çakallara dar edin buraları.' anonsu yaptı.

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Hakkari'de güvenlik güçlerince, terör örgütü PKK'ya yönelik bahar operasyonu başlatıldı.
 
Barış ve huzur ortamını bozmayı hedefleyen terör örgütüne yönelik yurt içi ve yurt dışında operasyonlar aralıksız devam ediyor.
 
Başarılı operasyonlarla terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuran güvenlik güçleri, gece gündüz demeden teröristlerin peşini bırakmıyor. 
 
Güvenlik güçleri, yurt içindeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonlarına iklim şartlarını gözetmeksizin devam ediyor.
 
Hakkari'de jandarma ve polis özel harekat ekiplerinin katılımıyla Kavaklı bölgesinde teröristlere yönelik bahar operasyonu başlatıldı.
 
''ÇAKALLARA DAR EDİN BURALARI''
 
Operasyonu koordine eden İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da güvenlik güçleriyle araziye çıktı.
 
Dağlık alanda arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerine telsizden seslenen Dilberoğlu, ''Hepinizi gözlerinizden öpüyorum, tebrik ediyorum. Allah yardımcınız olsun. Çakallara dar edin buraları.'' dedi.
 
Teröristlerin saklanabileceği mağaraları tek tek arayan güvenlik güçleri, yer yer meskun mahal operasyonları da düzenliyor.

´´Ben PKK´lının elini sıkmam, vatana ihanet olur´´

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