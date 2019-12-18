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PÖH’ün İHA’ları hainlerin ensesinde

Yerli ve milli sanayide üretilen insansız hava araçları (İHA) Türk Silahlı Kuvvetleri’nin olduğu kadar terörle mücadelede önemli bir göreve sahip Polis Özel Harekat Timleri’nin de (PÖH) harekat kabiliyetini yüksek oranda artırdı.

18.12.2019  01:32 - Güncelleme: 18.12.2019  01:32

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı’nın Van’daki İHA Üssü sayesinde bölgede birçok başarılı operasyona imza atıldı. Van’dan kalkan Türkiye’nin milli gururu Bayraktar TB2 İHA’lar Doğu ve Güneydoğu’da, şehir ve kırsal alanlarda keşif yapıyor. Helikopter ve keşif uçaklarının yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2014’ten bu yana kullandığı TB2 İHA’lar, terörle mücadelede avantaj sağlıyor. Bayraktar TB2 İHA’lar 27 saat havada kalabiliyor. 150 kilometre haberleşme menzili olan İHA’lar, yer sistemlerine bağlı olmadan otomatik iniş ve kalkış özelliğine de sahip. Mühimmatla donatılan TB2 İHA’lar sayesinde şimdiye kadar 300 terörist etkisiz hale getirildi. 

  

  

  

 

Hablemitoğlu´nun suikastten hemen önceki görüntülerine ulaşıldı

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