Polis 5 bin kaçak maske ele geçirdi

DHA 25 Nisan 2020 Cumartesi 13:09 - Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 13:09

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince koronavirüs tedbirlerine ilişkin gerçekleştirilen denetimler kapsamında Ümraniye, Esenşehir Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesine operasyon düzenlendi. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince atölyede yapılan aramalarda 5 bin adet satışa hazır halde maske ele geçirildi. İşyeri sahibi Cengiz K. hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca 3 bin 180 TL idari para cezası uygulandı. İşyeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.