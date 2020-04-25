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Polis 5 bin kaçak maske ele geçirdi

İstanbul Ümraniye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde izinsiz maske üretimi yapılan tekstil atölyesine polis operasyon düzenlendi. 5 bin satışa hazır maske ele geçirilen işyerinin sahibine 3 bin 180 TL idari para cezası uygulandı. Atölye mühürlendi.

DHA25 Nisan 2020 Cumartesi 13:09 - Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 13:09
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince koronavirüs tedbirlerine ilişkin gerçekleştirilen denetimler kapsamında Ümraniye, Esenşehir Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesine operasyon düzenlendi. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince atölyede yapılan aramalarda 5 bin adet satışa hazır halde maske ele geçirildi. İşyeri sahibi Cengiz K. hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca 3 bin 180 TL idari para cezası uygulandı. İşyeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

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