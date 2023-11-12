Polis Akademisi'nde Savaş Muhabirliği Eğitimine devam ediliyor

Anadolu Ajansı (AA), Polis Akademisi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğiyle savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak operasyonel muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen eğitime 11'i AA personeli, 13'ü farklı ülkelerden 24 medya mensubu katılıyor.

Hem teorik hem de pratik verilen eğitimlerde, "toplumsal olaylarda korunma", "yakın savunma" ve "suda hayatta kalma" uygulamaları yapıldı.

Kesikköprü Barajı'nda dalgıç polislerin suda hayatta kalma dersi verdiği kursiyerler, yüzme bilmeseler de suya düştüklerinde nasıl kurtulabileceklerine dair bilgilendirildi.

Kış aylarında suya düşmeyle meydana gelebilecek hipotermi konusunda detaylı bilgi verilen kursiyerlere suda hayatta kalma dersi verilirken ambulans ve balık adamlar da hazır bekletildi.

"EĞİTİM GERÇEKTEN ÇOK ZORLAYICI GEÇİYOR"



Kursiyerlerden Ömer Taha Çetin, havanın soğuk olmasına rağmen eğitimin başarılı bir şekilde gerçekleştiğini belirtti.

Eğitimlerde ekip olmanın önemini fark ettiklerini vurgulayan Çetin, "Eğitim gerçekten çok zorlayıcı geçiyor, ciddi anlamda çok yorulduk ama ne yazık ki savaş şartları daha zor." dedi.

Kerem Alp Eren Kaya da eğitimlerin zor olmasına rağmen eğlenceli geçtiğini ve polislerin süreç boyunca kendilerine çok yardımcı olduğunu dile getirdi.

Yüzme bilmediğini belirten Esra Tekin ise suda hayatta kalma dersinin kendisi için çok farklı deneyim olduğunu söyledi.

Baraj suyunun çok soğuk olduğunu ve kursiyerlerin sudan titreyerek çıktığını belirten Tekin, "Korkularımızın üstüne gitmemiz gereken eğitimlerden geçiyoruz. Hiç bilmediğimiz şeyleri öğrenirken bildiğimiz şeylerin çok daha farklı olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Eğitimin ikinci haftasında kursiyerlere "araç güvenliği ve ileri sürüş teknikleri", "kişisel güvenlik ve intikal", "pusu ve pusudan korunma yöntemleri", "patlayıcılar ve tehlikeli alanlar", "rehin alınma durumunda müzakere ve ikna yöntemleri" gibi konularda uygulamalı dersler verilecek.

Türkiye'de alanında tek olma özelliği taşıyan eğitim 17 Kasım'da sona erecek.