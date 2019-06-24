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Polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si polis, 5 yaralı

Karaman'da sivil polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si polis 5 kişi yaralandı. Polisin aracına çarptıktan sonra otomobilini terk edip kaçan sürücü Yasin Yavuz, 200 metre ileride saklandığı park halindeki kamyonetin altında yaralı olarak yakalandı.

  • DHA
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Kaza, saat  23.50 sıralarında Sakabaşı Mahallesi Valilik kavşağında meydana geldi. Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Ali Çağlar (32), yönetimindeki 70 BE 643 plakalı sivil aracı ile devriye görevi yaptığı sırada kavşakta Yasin Yavuz'un (36) kullandığı 07 BZL 18 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Ali Çağlar, mesai arkadaşı Arif Kandemir, otomobil sürücüsü Yasin Yavuz, yanındaki Uğur Taş (21) ve Ömer Çetin (27) yaralandı.
 
Kazanın ardından otomobil sürücüsü Yasin Yavuz aracını terk edip kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Yaralı 4 kişi ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aracını terk edip kaçan yaralı Yasin Yavuz ise yaklaşık 200 metre uzaklıkta saklandığı park halindeki kamyonetin altında yakalandı. Yasin Yavuz da başka bir polis aracıyla hastaneye kaldırıldı. 

''Ben yavaş konuşurum, soyadım gibi iş yaparım.''

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