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Polis aracı ile otomobil çarpıştı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis aracı ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1'i polis 2 kişi yaralandı.

IHA6 Ağustos 2023 Pazar 06:58 - Güncelleme:
Polis aracı ile otomobil çarpıştı
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Kaza, Ömerağa Mahallesi İstanbul - İzmit Yanyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.C. isimli polis memuru idaresindeki 41 A 8654 plakalı ekip aracı ile Alemdar Caddesinden yan yola çıkan N.P. hakimiyetindeki DV-11-NP Fransa plakalı BMW marka otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle polis memuru Y.C. ve otomobilde bulunan İ.D. isimli yolcu yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 yaralı ardından Kocaeli Şehir Hastanesine götürüldü.

Öte yandan kaza sebebiyle İstanbul - İzmit Yolunda trafik yoğunluğu oluştu. Kazalı araçların kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.

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