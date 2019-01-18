Polis Başmüfettişi Sula: Ülkemizin haklı mücadelesini anlatabilmek lazım

Polis Başmüfettişi Ahmet Sula, "Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi en önemli sorunlarımızdan biri birlik, beraberlik. Etrafımızda olup biteni herkese tüm çıplaklığıyla gösterip ülkemizin haklı mücadelesini anlatabilmek lazım." dedi.

Sula, Muğla’nın Fethiye ilçesinde Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından düzenlenen "Ahmet Sula ile Etkili İletişim" konferansına katıldı. Devlet Su İşleri konferans salonunda düzenlenen etkinlikte acente temsilcileri ile emniyet mensupları bir araya geldi.

Etkinliğin ardından gazetecilere açıklama yapan Sula, turizmcilerin ekonomi ve ülke tanıtımı açısından çok değerli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ekonomisinin daha da canlanması ve ülkenin daha güçlü olması gerektiğini belirten Sula, "Bunun temelinde bir şuur olmalı. Hep birlikte 'niye' sorusunun cevabını aradık. Katılımcılarla iletişim kurarak bunu cevabını bulduk. Yaptığımız işe bir anlam kazandırabilmeyi hedefliyoruz. Geri bildirimler çok olumluydu. Ben onlara onlar bana dokundu." diye konuştu.

Her insanın, hayatın en değerli varlığı olduğunu, bunu hissettirme derdinde olduğunu vurgulayan Sula, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi en önemli sorunlarımızdan biri birlik, beraberlik. Etrafımızda olup biteni herkese tüm çıplaklığıyla gösterip ülkemizin haklı mücadelesini anlatabilmek lazım. Sanat ve özel hayatım şuur üzerine kurulu. Bu mücadelenin haklılığını daha güçlü bir şekilde anlatabilmek için dokunabildiğim kadar fazla kalbe dokunmak istiyorum. Yaptığı iş ne olursa olsun. İnşallah bu gibi etkinliklerle 100 binlerin üzerine çıkacağız.”

TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Kalay ise TÜRSAB Akademi'de uzun soluklu eğitimlerin yanı sıra teknik eğitimler, seminerler ve söyleşi tadında kısa eğitimler gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Turizmcilerin, ağırladıkları misafirlerle kurdukları iletişimin sağlıklı olması gerektiğine dikkati çeken Kalay, "Böylece verdiğimiz hizmetin oluşturacağı memnuniyet de o denli yüksek olacaktır. Dolayısıyla iletişimi doğru kullanabilmek bizleri başarıya götürecek önemli bir anahtar rolündedir." diye konuştu.