Polis bir iş yerine yaptığı baskında 465 sikke ele geçirdi

AA 17 Kasım 2020 Salı 11:04 - Güncelleme: 17 Kasım 2020 Salı 11:04

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, tarihi eser varlıklarının korunması ve kaçakçılık faaliyetlerinin önüne geçilmesi kapsamında daha önceden takibe aldıkları Ü.T'nin Yıldırım ilçesindeki iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerindeki aramalarda, Bizans İmparataroluğu ile Aksum Krallığı'na ait olduğu belirlenen 465 sikke ele geçirildi.



Sikkeleri muhafaza altına alan ekipler, şüpheli hakkında ilgili kanuna muhalefet suçundan işlem başlattı.