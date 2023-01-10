İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ocak 2023 Salı / 18 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7782
  • EURO
    20,1753
  • ALTIN
    1131.02
  • BIST100
    5162.65
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Polis denetimi arrtı: Hırsızlık yüzde 47 azaldı
Güncel

Polis denetimi arrtı: Hırsızlık yüzde 47 azaldı

Mersin polisinin geçen yıl gerçekleştirdiği çalışmalarda birçok asayiş olayını aydınlattı hırsızlık olayları bir önceki yıla göre yüzde 47 azaldı. Kentte meydana gelen hırsızlık ile kapkaç olaylarının bazıları da güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

IHA10 Ocak 2023 Salı 11:15 - Güncelleme:
Polis denetimi arrtı: Hırsızlık yüzde 47 azaldı
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 2022 yılında yaptığı çalışmalarda birçok olayı aydınlattı. Ekipler, 2022'de gerçekleşen kapkaç olaylarının tamamını aydınlatırken, olaylara karışan 94 şüpheliyi de yakaladı. Bu dönemde evden hırsızlık olaylarının yüzde 62'si, işyerinden hırsızlık olaylarının yüzde 74'ü aydınlatılırken, yapılan çalışmalar sonucunda bir önceki yıla göre hırsızlık olayları yüzde 47 oranında azaldı.

Özellikle kapkaç, yankesicilik ve hırsızlık olaylarını önlemek amacıyla halkın yoğun olduğu bölgelerde motorize ve sivil ekiplerle bu rakamların düşmesini sağlayan ekiplerin, bu yılda belirlenen bölgelerde çalışmalarına devam edeceği bildirildi.

Öte yandan bazı hırsızlık ve kapkaç olayları da güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre rahat tavırlar sergileyen şüpheliler, izleyenlere pes dedirtti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.