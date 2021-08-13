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Güncel

Polis denetimlerini artırdı! TOMA'lar hazır bekletiliyor

İstanbul'da herhangi bir yangın olayına kaşı İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürürken ani bir yangın karşı TOMA'lar hazır bekletildi.

AA13 Ağustos 2021 Cuma 16:00 - Güncelleme: 13 Ağustos 2021 Cuma 16:06
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarına karşı ağaçlık alanlarda denetimlerini sürdürüyor.

Türkiye'nin birçok bölgesinde çıkan orman yangınlarını göz önüne alarak kentte ormanlık alanlarda önleyici mücadele çalışmalarını sürdüren polis, Kartal, Sancaktepe, Pendik ve Sultanbeyli sınırları içerisinde kalan Aydos Ormanı'nda denetim yaptı.

Özel Harekat, yunus timleri, ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı atlı birlikler ile Orman Bölge Müdürlüğü personelinin katıldığı denetimlerde arama, tarama ve güvenlik kontrolü yapıldı.

Arama kurtarma ve iz takip köpeklerinin de katıldığı denetimde, olası bir yangına ani müdahale için TOMA hazır bekletildi.

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