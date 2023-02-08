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Güncel

Polis ekipleri Erzincan'dan deprem bölgesine hareket etti

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünde görevli aralarında özel harekat timlerinin de bulunduğu 169 polis, çalışmalara destek olmak için deprem bölgesine sevk edildi.

AA8 Şubat 2023 Çarşamba 18:49 - Güncelleme:
Polis ekipleri Erzincan'dan deprem bölgesine hareket etti
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Deprem bölgesinde yürütülen arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 66'sı özel harekat polisi olmak üzere toplam 169 polis memuru, Emniyet Müdürlüğü önünden uğurlandı.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, uğurlamada yaptığı konuşmada, bugüne kadar 230 polis memurunun deprem bölgesine gönderildiğini hatırlattı, bölgede destek verecek olan polis memurlarına teşekkür ederek yollarının açık olmasını diledi.

Bölgede görevlendirilen polisler, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ve emniyet personelinin katılımıyla dualar eşliğinde uğurlandı.

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