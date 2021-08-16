İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ağustos 2021 Pazartesi / 8 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4822
  • EURO
    10,0137
  • ALTIN
    483.979
  • BIST100
    1459.38
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Polis ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Güncel

Polis ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Aydın'ın Didim ilçesinde, polis ekipleri ilçeye uyuşturucu madde ve sahte para sokmaya çalışan 2 Suriye uyruklu şüpheliyi yakaladı.

DHA16 Ağustos 2021 Pazartesi 09:39 - Güncelleme: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 09:39
ABONE OL

Aydın Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye uyruklu iki şüphelinin ilçeye uyuşuturucu madde ve sahte para sokacağı yönünde bilgi aldı. Harekete geçen ekipler, ilçenin girişinde uygulama yapmaya başladı. Saat 21.00 sıralarında 33 ACP 566 plakalı otomobili durduran polis, Suriye uyruklu Mahmut Ellaç Hüseyin ve Muhammed El Halid'i araçtan indirdi. Polis, yaptığı aramada 50,32 gram metamfetamin, hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 805 lira, sahte olduğu değerlendirilen 5 adet 50 Amerikan doları ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.