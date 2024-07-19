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  • Polis ekiplerinin gözünden kaçmadı! ''Asfalt silindiri''ne saklamışlar
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Polis ekiplerinin gözünden kaçmadı! ''Asfalt silindiri''ne saklamışlar

Osmaniye'de bir tırın dorse kısmında bulunan asfalt silindirinin içerisinde 77 Kilo 650 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

AA19 Temmuz 2024 Cuma 09:11 - Güncelleme:
Polis ekiplerinin gözünden kaçmadı! ''Asfalt silindiri''ne saklamışlar
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Osmaniye'de tır dorsesine yüklü "asfalt silindiri"nde 77 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, araç sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu uygulama noktasında asfalt silindiri yüklü Zeynal Ş. idaresindeki tırı durdurdu.

Narkotik detektör köpeğiyle yapılan aramada, dorsedeki asfalt silindirinin ön tekerinin gizli bölmesinde 77 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan tır sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

  • uyuşturucu ele geçirme
  • uyuşturucu operasyonu
  • uyuşturucu bulundurma

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