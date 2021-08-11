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Polis ekiplerinin takibine takılan zehir tacirleri tutuklandı

Denizli'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uzun takipleri sonucu 2 kilo 422 gram uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

AA11 Ağustos 2021 Çarşamba 17:20 - Güncelleme: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 17:26
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Denizli'de, bebek bezi ve hoparlör kabinine gizledikleri 2 kilo 422 gram uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre illerden kente yüklü miktarda uyuşturucu sevk edileceği yönünde bilgi aldı.

Yapılan çalışmayla şüphelilerin kullandığı tespit edilen iki otomobil, takibe alındı. Araçlar, il sınırına girdikleri anda durduruldu.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla araçlardaki 3 kişi gözaltına alındı.

Narkotik madde arama köpeği "Jiby"nin de katıldığı operasyonda araçlarda yapılan aramalarda, 1 kilo 439 gramı hoparlör kabinine, 983 gramı da bebek bezine gizlenmiş vaziyette metamfetamin ele geçirildi. Aramada ayrıca bir ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait mermiler bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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