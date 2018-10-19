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Polis fuhuş çetesini düzenlediği operasyonla çökertti

Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Bürosu polisleri, aylardır takibe aldıkları fuhuş çetesini çökertti. Zanlılarla sosyal medya üzerinden pazarlık yapan polisler, takibe aldıkları eş değiştirme ve eskort çetesini filmleri aratmayan bir operasyonla yakaladı.

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Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'de sosyal medya üzerinden eskort ve eş değiştirme partileri düzenleyen kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 15 kişi ile eskort kızlarla 100 ve 500 TL arasında değişen ücretlerle fuhuş yapan 16 kişi yakalandı. Ahlak Bürosu polislerinin sosyal medya üzerinden açtığı hesaplarla takibe aldıkları fuhuş çetesinin içerisinde resmi nikahlı eşini pazarlayan kişiler de gözaltına alındı. Yakalanan şahısların Çanakkale, Ankara ve İzmir gibi illerden Balıkesir'e gelerek sosyal medya üzerinden pazarlama yaptıkları tespit edilirken, şahısların üzerinden çıkan 362 adet uyuşturucu hap, 11 adet cep telefonu, cinsel güç arttırıcı ilaçlar ve doğum kontrol hapları ile fuhuştan kazanılan 16 bin 350 TL paraya el konuldu. Gözaltına alınanlardan eskort tabir edilen kadınlar adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahısların günübirlik olarak kiraladıkları evler ise kapatıldı.

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