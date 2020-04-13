Polis göz açtırmıyor! Yasağı dinlemeyenler cezadan kaçamadı

AA 13 Nisan 2020 Pazartesi 11:26 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 11:28

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma yasağı ilan edilen iki gün boyunca kentte denetimlerde bulundu.

Kavşaklarda nöbet tutup, cadde ve sokaklarda devriye gezen polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1228 kişiye toplam 3 milyon 58 bin 637 lira para cezası uyguladı, 69 kişi hakkında adli işlem yaptı.

Jandarma ekipleri ise sorumluluk bölgesinde 319 kişiye 236 bin 534 lira para cezası kesti, bir kişi hakkında da adli işlem uyguladı.

BALIKESİR'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL EDEN 748 KİŞİYE PARA CEZASI



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanan büyükşehirlerden Balıkesir'de, yasak boyunca kent merkezi ile ilçelerde uygulamalar yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin denetimlerinde, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 748 kişiye 392, 789 ve 3 bin 180 lira arasında değişen para cezası kesildi.