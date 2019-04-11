Polis Haftasını kutladılar
Tekirdağ Muratlı AK Parti Gençlik Kolları, Polis Haftası nedeniyle görev başındaki polis memurlarını ziyaretti etti.
Tekirdağ Muratlı AK Parti Gençlik Kolları, Polis Haftası nedeniyle görev başındaki polis memurlarını ziyaretti etti.
Ziyaret sırasında Polis Haftası pasta ve maşalelerle kutlandı.
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