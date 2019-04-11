17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7222
  • 6,463
  • 239.936
  • 97.547
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Polis Haftasını kutladılar

Tekirdağ Muratlı AK Parti Gençlik Kolları, Polis Haftası nedeniyle görev başındaki polis memurlarını ziyaretti etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tekirdağ Muratlı AK Parti Gençlik Kolları, Polis Haftası nedeniyle görev başındaki polis memurlarını ziyaretti etti.
 
Ziyaret sırasında Polis Haftası pasta ve maşalelerle kutlandı.
 
 

“İstanbul’da seçimin yenilenmesini isteyeceğiz”

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Flaş gelişme! 221 kilogram patlayıcı ele geçirildi

Flaş gelişme! 221 kilogram patlayıcı ele geçirildi

Diriliş Ertuğrul 144. Bölümünde çarpıcı detay!

Diriliş Ertuğrul 144. Bölümünde çarpıcı detay!

Eski ataşeye FETÖ'den hapis cezası

Eski ataşeye FETÖ'den hapis cezası

AND Pastel’de 0.59 Faiz Oranı

AND Pastel’de 0.59 Faiz Oranı

Saadet Partisi'ne haciz şoku! Genel merkez tahliye ediliyor

Saadet Partisi'ne haciz şoku! Genel merkez tahliye ediliyor

Nostradamus'tan korkutan 2019 kehanetleri!

Nostradamus'tan korkutan 2019 kehanetleri!

İstanbul Valiliği mazbata iddiasını yalanladı

İstanbul Valiliği mazbata iddiasını yalanladı

Rasathane teleskopları gökyüzüne 'Mars' için çevrilecek

Rasathane teleskopları gökyüzüne 'Mars' için çevrilecek
 

POPÜLER HABERLER

'ABD´nin asıl derdi, S-400 değil'

'ABD´nin asıl derdi, S-400 değil'

Hindistan’da 6 hafta sürecek seçimler başladı

Hindistan’da 6 hafta sürecek seçimler başladı

Bu baharat kalp krizinden koruyor!

Bu baharat kalp krizinden koruyor!

F-35 mi? Su-57 mi? İşte dünyanın en gelişmiş savaş uçakları

F-35 mi? Su-57 mi? İşte dünyanın en gelişmiş savaş uçakları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA