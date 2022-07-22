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Polis helikopteri fenalaşan çocuk için havalandı

Van'ın Çatak ilçesinde fenalaşan 15 yaşındaki çocuk, polis helikopteriyle kent merkezindeki hastaneye ulaştırıldı.

AA22 Temmuz 2022 Cuma 01:20 - Güncelleme:
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İlçenin Çılga Mahallesi'nde testis torsiyonu rahatsızlığı nedeniyle Çatak Devlet Hastanesi'ne başvuran 15 yaşındaki Muhammet Tamğaç'ın, hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle il merkezine sevkine karar verildi.

Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Komuta Merkezi görevlilerinin sevk için helikopter talep etmesi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı koordinesinde polis helikopteri görevlendirildi.

Hastaneden alınarak helikopterle Havacılık Şube Müdürlüğü pistine getirilen çocuk, burada hazır bekletilen ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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