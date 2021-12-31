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Polis helikopteri hamile kadın için havalandı

Van'ın Başkale ilçesinde doğum sancıları çeken 35 haftalık hamile Sema Nur Daban (22), polis helikopteriyle il merkezindeki hastaneye ulaştırıldı.

DHA31 Aralık 2021 Cuma 20:08 - Güncelleme: 31 Aralık 2021 Cuma 20:10
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Başkale ilçesinde yaşayan 35 haftalık hamile Sema Nur Daban, karın ağrısı şikayeti ile hastaneye götürüldü. Hamile kadının karnındaki bebeğin kalp atımlarının zayıfladığı teşhisi ile hayati tehlikesinin bulunduğu gerekçesiyle, il merkezine sevkine karar verildi. Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Komuta Merkezi görevlilerinin sevk için helikopter talep etmesi üzerine, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ın talimatıyla Havacılık Şube Müdürlüğü pistinden polis helikopteri havalandı. Hastaneden alınarak helikopterle Van'a getirilen hamile kadın, burada hazır bekletilen ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırılarak tedaviye alındı.

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