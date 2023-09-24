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Polis kamerasında ortaya çıktı! ''Şirinler Çetesi'' operasyonunda yeni gelişme

Adana'da 15 zanlının yakalandığı ve 'Şirinler Çetesi' olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik operasyon polis kamerasına yansıdı. Havadan ve karadan görüntülenen operasyonda iş yerinin kapısının 'koçbaşı' kullanarak kırıldığı görüldü.

AA24 Eylül 2023 Pazar 16:39 - Güncelleme:
Polis kamerasında ortaya çıktı! ''Şirinler Çetesi'' operasyonunda yeni gelişme
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, "Şirinler Çetesi" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik 19 Eylül'de düzenlenen ve 15 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon havadan ve karadan görüntülendi.

POLİS KAMERASINA YANSIDI

Polis kameralarına yansıyan görüntülere göre, çok sayıda ekip emniyetten araçlarla çıkıp belirledikleri adreslere yöneliyor.

Özel Harekat Şubesi ekipleri, bir ikametin demir kapısını zırhlı araçla, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri de bir iş yerinin kapısını "koçbaşı" kullanarak kırıyor.

Daha sonra adreslere giren ekipler, detaylı arama yapıyor.

Aramalarda çok sayıda tabanca ve mermiyle "böcek" tabir edilen ve ortam dinlemesinde kullanılan cihazın yerinin belirlenmesini sağlayan dedektör ele geçiriliyor.

OPERASYON

KOM Şubesi ekipleri, takibe aldığı "Şirinler Çetesi" olarak bilinen silahlı suç örgütünün tehdit, silahlı yağma, silahla yaralama, tefecilik ve maddi menfaat sağlamak için kentteki 6 iş yerine baskı uygulanması olaylarına karıştığını belirlemiş, bunun üzerine 19 Eylül'de 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Operasyon kapsamında 15 zanlı yakalanmış, adreslerde ruhsatsız 10 tabanca, 12 av tüfeği, 60 uyuşturucu hap ile "böcek" tabir edilen ve ortam dinlemesinde kullanılan cihazın yerinin belirlenmesini sağlayan dedektör ele geçirilmişti.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

  • Adana suç örgütü
  • silahlı çete
  • polis operasyonu

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