Polis kamerasının önünde drift atınca 5 bin lira ceza yedi Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde ilçe meydanında Şehir polis kamerasının önünde aracıyla drift atan sürücüye görüntüleri izleyen polis tarafından 5 bin 10 TL trafik para cezası kesildi.