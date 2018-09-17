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Polis köpekten yola çıkarak hırsızlık şüphelilerini yakaladı

Samsun'da polis, bir markette meydana gelen hırsızlık olayında hırsızların yanında olduğu bilgisini aldığı beyaz köpeği bularak, zanlıları yakaladı.

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Olay, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki hırsız gece N.Ç.'ye ait markete girerek sigara çaldı. Olayı fark edip polise haber veren vatandaşlar, hırsızların yanında siyah beyaz renkli bir köpek olduğunu bildirdi. Polis, yaptığı araştırmada hırsızların kaçtıkları istikamette araştırma yaparken Ömürevleri mevkisinde tarife uyan ve yanında kimse olmayan köpeği takip etti. Köpek B.Ö. (17) ve U.D.D.'nin (20) yanına gidince polis söz konusu şahısları gözaltına aldı. Şahısların yakınındaki bir tırın altında içinde çalıntı sigaralar ve tornavida bulunan sırt çantası ele geçirildi. Yaşı küçük olan B.Ö. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, U.D.D. ise Denizevleri Polis Merkezine götürüldü. İfadesi alınan U.D.D. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren U.D.D., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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