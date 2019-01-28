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Polis memuru silahını temizlerken arkadaşını vurdu

İzmir'in Buca ilçesinde bir polis memuru, temizlemek istediği silahının kazara ateş alması sonucu meslektaşının ölümüne neden oldu.

  • AA
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İzmir'in Buca ilçesinde Bölge Trafik Şube Müdürlüğü Şehit Güryay Çelik Otoyol İstasyon Amirliği'nde görevli polis memuru H.S. (46), eline aldığı silahını temizlemeye başladı. Bu sırada kazara ateş alan tabancadan çıkan mermi, yanında bulunan meslektaşı Cavit Uçar'a (41) isabet etti.

Uçar, 112 Acil Servis ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da hastaneye gelerek polis memuru hakkında bilgi aldı.

Uçar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Arkadaşını kazara vurduğu iddia edilen H.S. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. 

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