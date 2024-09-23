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Güncel

Polis memurunu şehit etmişti... Zanlıya boydan çöp poşeti geçirildi

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden zanlıya boydan çöp poşeti geçirilerek 2 kadın polisin eşliğinde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği aracıyla adliyeye sevk edildi.

AA23 Eylül 2024 Pazartesi 14:14 - Güncelleme:
Polis memurunu şehit etmişti... Zanlıya boydan çöp poşeti geçirildi
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Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan ve çıkan arbedede polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden zanlı, adliyeye sevk edildi.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından yakalanan zanlı Yunus Emre G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, boydan çöp poşeti geçirilerek 2 kadın polisin eşliğinde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği aracıyla İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

- Olay

Dudullu Polis Merkezi'nde motosiklet hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan, hakkında 26 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Yunus Emre G. (19) karakoldan kaçmıştı. Karakolda görevli polis memurları K.H.S. ile Şeyda Yılmaz, kaçan şüpheliyi yakalamak için peşine düşmüştü.

Şüpheli Yunus Emre G, kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanırken bu sırada arbedede çıkmıştı.

Şüphelinin polisin silahını alarak çevreye ateş etmesi sonucu Şeyda Yılmaz şehit olmuş, polis memuru K.H.S. ile şüphelinin olay yerinde bulunan annesi P.G. (43) yaralanmıştı.

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