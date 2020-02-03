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Polis memurunun öldüğü motosiklet kazası kamerada

DENİZLİ'de, motosikletle yol kenarındaki elektrik direğine çarpan polis memuru Ali Aydın'ın (48) yaşamını yitirdiği kaza, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde Aydın'ın, motosikletle elektrik direğine çarptığı ve çevredekilerin yardıma koştuğu anlar yer aldı.

DHA03.02.2020  12:58 - Güncelleme: 03.02.2020  12:58

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında, Zeytinköy Mahallesi Cem Sultan Caddesi'nde meydana geldi. Polis memuru Ali Aydın, kullandığı 20 GP 467 plakalı motosikletle kontrolü kaybedince yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aydın, sağlık görevlilerince ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aydın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kınıklı Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan Aydın'ın, yıllık izinde olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ali Aydın'ın cenazesi, bugün öğle vakti toprağa verilmek üzere, memleketi Uşak'ın Eşme ilçesine gönderildi.

Öte yandan kaza anının çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ali Aydın'ın, motosikletle elektrik direğine çarptığı ve çevredekilerin yardıma koştuğu anlar yer aldı.

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