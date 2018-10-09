"Polis Merkezi Amirleri Eğitici Yetiştirme Kursu" tamamlandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Polis Merkezi Amirlikleri'nin yeniden yapılandırılması amacıyla, 17 Eylül - 5 Ekim tarihlerinde üç dönem halinde "Polis Merkezi Amirleri Eğitici Yetiştirme Kursu" düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüklerinde görev yapan Polis Merkezi Amirleri'nin katıldığı kursta, hizmetlerin daha etkin ve sağlıklı yürütülmesi ve güvenlik hizmetleri kalitesinin yükseltilmesi amaçlandı.

Eğitim programında Polis Merkezi Amirleri'ne, yapılan iş ve işlemler esnasında polis - halk ilişkilerinin güçlendirilmesi, talep ve beklentilerin en kısa sürede karşılanması, ihbar ve şikayetlerin daha hızlı değerlendirilmesi, olayların meydana gelmeden önce önlenmesi ve meydana gelen olaylara müdahale edilmesine yönelik konularda uzman ve tecrübe sahibi öğretim üyeleri tarafından eğitim verildi.

Kursun açılış töreni, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'nın katılımı ile yapıldı.

Programın açılışında konuşan Soylu, Polis Merkezi Amirlikleri'nde yapılan iş ve işlemlerde ve vatandaşlarla olan diyaloglarda hukuku, insan haklarını, insana saygıyı öne alan bir yaklaşım içinde olunması gerektiğini, bu sayede vatandaş memnuniyetinin ve emniyet teşkilatına olan güvenin en üst seviyeye çıkarılacağını belirtti.

Emniyet teşkilatının adaletin sağlıklı şekilde tecelli etmesi için gerekli ortamı hazırlayan, suçluyu yakalayıp adalete teslim eden, mazlumu korumakla, şikayetini sağlıklı bir şekilde yapabilmesini sağlamakla yükümlü olduğunu ifade eden Soylu, emniyet teşkilatının bu sorumluluğu 173 yıldır hakkıyla taşıdığını vurguladı.

Bu arada yetiştirilen eğitmenler tarafından 24 Ekim 2018 tarihi itibarıyla bin 268 Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan tüm personele "Polis Merkezleri Temel Eğitim Kursu" verilecek.