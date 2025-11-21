İSTANBUL 24°C / 14°C
Güncel

Polis merkezine saldırı soruşturması: 2 DEAŞ şüphelisi adliyede

İzmir'de 8 Eylül'de polis merkezine yapılan ve 3 polisin şehit olduğu, 1'i polis 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ şüphelisi 2 zanlı, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

21 Kasım 2025 Cuma 13:07
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, İzmir'in Balçova ilçesinde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi'ne saldırgan E.B'nin (16) pompalı tüfekle ateş açtığı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan DEAŞ şüphelisi H.B. ve H.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye götürülen 2 şüpheli, savcılıktaki sorgularının ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderildi.

Firari İ.A'yı yakalama çalışmaları ise sürüyor.

- OLAY

Balçova'da 8 Eylül'de Salih İşgören Polis Merkezi'ne E.B. tarafından pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit olmuş, polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile 1 vatandaş yaralanmıştı. Saldırgan E.B. de çıkan çatışmada yaralı olarak etkisiz hale getirilmişti.

Saldırıda yaralanan polis memuru Ömer Amilağ (29) ise tedavi gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde 30 Eylül'de yaşam mücadelesini kaybederek şehit olmuştu.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden yaşları 18'den küçük olan 16'sı savcılıktaki ifade işlemleri sonrası serbest bırakılmıştı.

Saldırgan E.B, annesi A.B. ve babası N.B, "terör amaçlı kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" dahil toplam 12 suçtan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Saldırgan E.B, babası N.B. ile M.A, K.N, C.T, F.S.A. ve M.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, saldırganın annesi A.B. ile T.Y, B.Y. ve F.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

18 Kasım'da düzenlenen operasyonda da DEAŞ şüphelisi H.B. ve H.K. gözaltına alınmıştı.

