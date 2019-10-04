28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6944
  • 6,2544
  • 275.302
  • 103464
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Polis olayı parfüm kokusundan çözdü!

Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda bir otomobilin yedek lastiğine zulalanmış 1,5 kilo 'skunk' ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü B.A.K.'nın (51) olası polis kontrolünde dedektör köpekli aramadan kurtulmak için otomobile aşırı derecede parfüm sıktığı belirlendi. B.A.K., tutuklandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rize'den İstanbul'a gittiği belirlenen B.A.K. yönetimindeki 34 LH 1826 plakalı kiralık otomobil, Ordu-Samsun karayolu Çarşamba ilçesinde durduruldu. Ekiplerin yaptığı aramada otomobilde ele 2 gram kubar esrar ele geçirildi. 
 
<img src=https://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2019/10/04/041020192148286193528_3.jpg>
 
Araçtaki yoğun parfüm kokusu üzerine şüphelenen polis ekipleri otomobili sanayi sitesine götürdü. Burada detaylı aramadan geçirilen otomobilin yedek lastiğinin içerisinde zula halde 'skunk' olarak tabir edilen 1 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin olası polis kontrolünde dedektör köpekli aramadan kurtulmak için otomobilin içerisine aşırı derecede parfüm sıktığı belirlendi. Gözaltına alınan B.A.K., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. 

Kızgın işçi önce patronun cipini sonra tırı parçaladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Genelkurmay Başkanı Güler ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Genelkurmay Başkanı Güler ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Bakan Varank açıkladı: 700 kişiye iş sağlayacak!

Bakan Varank açıkladı: 700 kişiye iş sağlayacak!

Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki iki terörist yakalandı

Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki iki terörist yakalandı

Kebap severler dikkat! Ucuz kebabın içine bakın ne koyuyorlar

Kebap severler dikkat! Ucuz kebabın içine bakın ne koyuyorlar

Fenerbahçe-Antalyaspor CANLI

Fenerbahçe-Antalyaspor CANLI

İspanya ABD'ye tepki: Tüm silahlarımızla kendimizi savunacağız

İspanya ABD'ye tepki: Tüm silahlarımızla kendimizi savunacağız

O görüntülere tepki yağmıştı! Soruşturma başlatıldı

O görüntülere tepki yağmıştı! Soruşturma başlatıldı

Irak'ta sular durulmuyor!

Irak'ta sular durulmuyor!
 

POPÜLER HABERLER

Vicdansız sürücü dehşet saçtı! Bebeğiyle bekleyen babaya çarptı ve...

Vicdansız sürücü dehşet saçtı! Bebeğiyle bekleyen babaya çarptı ve...

Etnospor'dan nefes kesen görüntüler

Etnospor'dan nefes kesen görüntüler

Arslantepe'de bulundu! Tam 5700 yıllık

Arslantepe'de bulundu! Tam 5700 yıllık

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA