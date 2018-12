'Polis olmak' Down sendromlu Cizreli genci heyecanlandırdı Şırnak'ın Cizre ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla polis kıyafeti giyen Down sendromlu Can Caba, trafik akışını kontrol edip araçları yönlendirdi.