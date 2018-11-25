Bursa'da polis uyuşturucuyu kanalizasyondan çıkardı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Narkotik ekiplerini gören bir şahıs uyuşturucu maddeleri rögar kapağından attı. Şahsı yakalayan ekipler, rögar kapağını açıp uyuşturucu maddeyi tek tek topladı.

Yapılan farklı bir operasyonda, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları tespit edilen İ.S., G.İ. ve A.S. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şahısların üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda, satışa hazır halde paketlenmiş 30 gram esrar maddesi, 8.51 gram sentetik kannobinoid maddesi, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Yapılan operasyonlar neticesinde yakalanan bir şahsa kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak suçundan işlem yapılan, İ.S., İ.G. ve A.S. isimli şahıslar, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.