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Polis ve askeri okullardan ihraç edilen 7 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçamadan yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan polis ve askeri okullardan ihraç edilen 7 FETÖ şüphelisi yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, Havsa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik denetimleri sırasında şüphelendikleri iki otomobili ilçe girişinde durdurmak istedi.

Sürücüler, "Dur" ihtarına uymadan Uzunköprü istikametine doğru kaçtı.

Kovalamaca sonrası durdurulan otomobillerdeki 7 zanlı, Havsa Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İncelemede şüphelilerin polis ve askeri okullardan ihraç edilen, haklarında arama kararı bulunan FETÖ zanlıları olduğu belirlendi.

Havsa Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye götürüldü, diğerleri ise Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.

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