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Polise ateş eden kişi kovalamaca sonucu yakalandı

Samsun'da birçok suçtan araması bulunan ve yakalanmamak için polise ateş açan kişi, kovalamacanın ardından yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, 13 ayrı suçtan aranan ve hakkında 8 yıl kesilmiş cezası bulunan Şerifcan Akbulut'u takibe aldı.

Sahte kimlik kullandığı tespit edilen Akbulut, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi civarında ekiplerin kendisini takip ettiğini anlayarak kaçmaya başladı.

Ekiplere ateş açan Akbulut, bir süre devam eden kovalamacanın ardından pompalı tüfekle gözaltına alındı.

Ekipler, üzerinden sahte kimlik çıkan Akbulut'u emniyete götürdü.

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