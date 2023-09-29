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Polise mukavemette bulundular: 10 gözaltı

Kilis'te polise mukavemette bulunan 10 şüpheli gözaltına alındı.

AA29 Eylül 2023 Cuma 13:34 - Güncelleme:
Polise mukavemette bulundular: 10 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mücahitler Mahallesi Cahit Ulutaş Caddesi'nde silahla ateş edilme olayına müdahale eden polislere mukavemette bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda, C.A, A.Y.A, M.A, S.A, A.A, H.S, B.K, M.M.P, H.S. ve E.G. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde, ikamet çevresinde ve araçlarında yapılan aramalarda 2 tabanca, 3 kısa namlulu tüfek, 49 fişek, 58 av tüfeği fişeği, 3 boş şarjör, 58 av fişeği, 34 boş kovan, bir kılıç ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan biri kadın 10 zanlı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 28 Eylül saat 02.15 sıralarında ateşli silah kullanıldığı ihbarını değerlendirmek üzere olay yerine giden polis ekiplerine kalabalık grup tarafından mukavemette bulunulduğu belirtilerek, "Polis ekiplerine mukavemette bulunan A.A, C.A, M.A, S.A, M.M.P, H.S, E.G. ile suça sürüklenen çocuklardan B.K, A.Y.A. ve olayı perdeleyerek delilleri karartan H.S. isimli şahıslar etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, suç ve suçlularla mücadelenin aynı azim ve kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

  • polis operasyonu
  • şüpheli gözaltı
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