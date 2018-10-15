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Polise rüşvet teklifinde bulunan şüpheli gözaltına alındı

Esenyurt'ta durdurdukları şüpheli araçta uyuşturucu madde ele geçiren polis memurlarına rüşvet teklifinde bulunduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta 11 Ekim'de şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araç sürücüsü S.F.A'nın (34) yapılan üst aramasında 51 gram uyuşturucu madde, 600 avro ile 100 dolar ele geçirildi.

İddiaya göre, şüpheli S.F.A polis ekiplerine kendisini bırakmaları ve evinde arama yapmamaları karşılığında 50 bin lira teklif etti. Savcılıktan alınan arama kararı ile şüphelinin evinde yapılan aramada, 18 parça satışa hazır 50 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 40 bin lira bulundu.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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