İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mayıs 2024 Cuma / 25 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4157
  • EURO
    34,8029
  • ALTIN
    2403.27
  • BIST100
    10208.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Polise yumruk ve taşlarla saldırmışlardı: 1 Mayıs provokatörleri terör örgütü üyesi çıktı
Güncel

Polise yumruk ve taşlarla saldırmışlardı: 1 Mayıs provokatörleri terör örgütü üyesi çıktı

İstanbul'da sol grupların provoke ettiği 1 Mayıs kutlamalarında, polise yumruk ve taşlarla saldıranlardan bazıları terör örgütü üyesi çıktı. Gözaltına alınan 217 şüpheliden 182'sinin is serbest bırakıldığı açıklandı.

Sabah3 Mayıs 2024 Cuma 07:47 - Güncelleme:
Polise yumruk ve taşlarla saldırmışlardı: 1 Mayıs provokatörleri terör örgütü üyesi çıktı
ABONE OL

1 Mayıs'ta yasağa rağmen Taksim'e yürümek isteyen DİSK, KESK ile Sol Parti, EMEP, TKP, TKH, TİP, Halk Evleri gibi marjinal grupların ve Basel adlı sosyal medya fenomeninin de aralarında olduğu provokatörler polise flamalar, tekme, yumruk ve taşlarla saldırdı.

Onlarca polisin yaralanmasına rağmen emniyet güçlerinin gösterdiği sağduyu ve 'Müdahale etmeyin' şeklindeki anonsla provokatörler amaçlarına ulaşamadı.

Sabah'ın haberine göre, Polise saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle 217 kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınan isimler arasında terör örgütü DHKP/C soruşturmalarına adı karışan F.O., F.S., A.L.C., E.K., H.B.Y. ve M.Ş.'nin de bulunduğu öğrenildi.

Soruşturmada 182 kişi serbest bırakılırken emniyette işlemleri süren 35 kişininse adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.