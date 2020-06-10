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Polisi gören maskesini taktı

Adana'da kaldırımda maske uygulaması yapan polisi gören vatandaşların ceplerinden maskelerini çıkartıp takmaları dikkat çekerken kimi vatandaşlar da polisi görünce yolunu değiştirdi.

IHA10 Haziran 2020 Çarşamba 11:02 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 11:03
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Yeni tip korona virüs nedeniyle maske, sosyal mesafe ve el hijyeni hayatın bir parçası oldu. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri de sokakta vatandaşları maske dağıtıp, maske, sosyal mesafe ve el hijyeninin önemini anlattı.

Polisin maske dağıtımı sırasında birçok vatandaşın maske kullanmadığı, kiminin de maskeyi düzgün kullanmadığı tespit edildi. Bazı maske takmayan vatandaşların ise yanında maske olduğu ancak yüzünde değil cebinde ya da çantasında olduğu polisi görünce de hemen maskesini taktığı görüldü.

Kimi vatandaşların ise polisi görünce maske takmamak için yolunu değiştirmesi dikkat çekti. Bazı vatandaşlar maske takılmamasına tepki göstererek maske takmayanlara ceza yazılmasını istedi.

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