  Polisi görünce camdan attılar! İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
Güncel

Polisi görünce camdan attılar! İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polisin kapıda olduğu sırada şüphelilerin pencereden bir poşet attığı belirlendi. Poşette mariuhana olduğu düşünülen madde bulunurken 6 şüpheli tutuklandı.

AA16 Aralık 2025 Salı 10:57 - Güncelleme:
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yabancı uyruklu şahısların uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine belirlenen adrese 14 Aralık'ta operasyon düzenlendi.

Polisin kapıda olduğu sırada şüphelilerin pencereden bir poşet attığı belirlendi. Poşette mariuhana olduğu düşünülen madde, iki hassas terazi ve şeffaf poşetler ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan F.G, M.A.K, M.N, A.H, M.S.M. ve S.P. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Popüler Haberler
