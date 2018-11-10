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Polisi görüp silahı atınca kovalamaca sonucu yakalandı

Samsun'da bir kişi uygulama yapan polis ekiplerini fark edince üzerinde bulunan tabancayı yere atarak kaçmak istedi ancak kovalamaca sonucu yakalandı.

  • İHA
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Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'de bulunan bir barın önünde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uygulama yapan polis ekiplerini fark eden Samet A. (28), panik içerisinde kaçmaya başladı. Polis ekipleri de bir şahsın kaçtığını ve şüphelinin üzerinden yere bir şey attığını fark etti. Denizevleri Polis Merkezi ekipleri, Samet A.'yı kovalamaca sonucu yakaladı. Şahsın kaçarken yere attığı 1 adet 9 milimetre çaplı Glock marka ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör içinde 14 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan Samet A., Denizevleri Polis Merkezine götürüldü.
 
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
 

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