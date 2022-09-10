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  • ''Polisim'' yalanıyla dolandırdı, kendine otomobil aldı
Güncel

''Polisim'' yalanıyla dolandırdı, kendine otomobil aldı

Kayseri'de, kendini polis olarak tanıttığı A.T.'yi (75), 9 bin euro ve 40 bin TL dolandırdığı belirlenen A.C., polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin dolandırdığı parayla kendine otomobil satın aldığı ortaya çıktı.

DHA10 Eylül 2022 Cumartesi 17:00 - Güncelleme:
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Kayseri'de 3 gün önce A.T.'yi cep telefonuyla arayıp, kendisini polis olarak tanıtan kişi, banka bilgilerinin ele geçirildiği yalanıyla döviz ve paraları poşete koyup kendisine teslim etmesini istedi. A.T., evdeki 9 bin euro ve 40 bin TL'yi poşete koyup, sokakta buluştuğu kişiye teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan A.T., polise ihbarda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin A.C. olduğunu belirledi. A.C., Talas ilçesindeki adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan A.C.'nin dolandırdığı parayla kendine otomobil satın aldığı ortaya çıktı. Aracına el konulan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

  • Kayseri
  • İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği
  • dolandırıcılık

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