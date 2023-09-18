Yazılımcı olarak bilinen Orkun Dülgeroğlu, firari FETÖ'cü Cevheri Güven'le gerçeğe aykırı dijital veri alışverişi yaptı. Kamu kurum ve kuruluşları ile yargı mensupları hakkında suç içerikli asılsız ithamlar yaydı. Hakkında başlatılan soruşturma başlatıldı.

Daha önce öz babasını dolandırıcı, eski sevgilisini eskort, avukatını istismarcı, hakimleri FETÖ'cü, bir savcıyı da rüşvetçi olarak gösteren, sahte haber paylaşımlarıyla iftiralar atan Orkun Dülgeroğlu geçtiğimiz nisan ayında tutuklandı. Sabah 'ta yer alan habere göre; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca titizlikle yürüttüğü soruşturmanın detaylarına ulaşıldı.

FETÖ'CÜLERİN KURGUSUNU YAPMIŞ

Dosyaya çok sayıda ihbarcının ifadesi yansıdı. O ihbarcılardan biri, Orkun Dülgeroğlu'nun kolaj ve montaj işinde uzman olduğunu ve FETÖ firarileri Turgay Karagöz ve Cevheri Güven'e montaj ve kolaj yaparak yardımcı olduğunu söyledi.

Dahası FETÖ firarilerinin Dülgeroğlu'na devlet görevlileri aleyhine yapmış oldukların video, bilgi ve belgeleri atıp kendisine kurgu yaptırdıklarını kaydetti. Vartolu olarak tanınan Özer'le de bağlantısı olduğunu bildiren ihbarcı, Dülgeroğlu'nun FETÖ'cü Karagöz'ün verdiği bilgilerle bir polis memuruna da itibar suikastı yaptığını aktardı.

POLİS MEMURUNU AÇIĞA ALDIRDI

Polis memuru da soruşturma kapsamında ihbarcı olarak dinlendi. Açığa alınan polis memuru B.A., Dülgeroğlu'nun bir arkadaşı nedeniyle kendisine kafayı taktığını belirterek, Dülgeroğlu'nun kendisi hakkında hazırladığı sahte dosyayı FETÖ firarisi eski baş komiser Turgay Karagöz'ün emniyete göndermesiyle açığa alındığını söyledi. Dülgeroğlu'nun sosyal medya paylaşımlarını FETÖ'den firar olan şahısların retweet ettiğini de ekledi.

TERÖR ŞUBENİN ARAŞTIRMASI İRTİBATI KANITLADI

Dosyaya ayrıca İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen araştırma fezlekesi de geldi. Fezlekede FETÖ/PDY silahlı terör örgütü şüphelisi firari Cevheri Güven, Veysi Özer ve Orkun Dülgeroğlu'nun birbirlerini takip ettikleri ve twitter hesabından yapmış oldukları paylaşımları birbirleri tarafından alıntılayıp tekrar yorumlayarak paylaştıkları aktarıldı.

YAZIŞMALARI BİLE DEĞİŞTİREBİLİYOR

Dülgeroğlu'nun internet üzerindeki bilgilerini gizleyip anonim bir şekilde, örgüt mensuplarıyla irtibat halinde ürettiği içeriklerle sosyal medyada kamu kurum ve kuruluşları ile yargı mensupları hakkında suç içerikli asılsız ithamlar yaydığı belirlenen soruşturma kapsamında, video kolajı yapmak gibi usulsüz başka işlemlere erişim sağlayabilen casus yazılımları telefonuna rahatça yükleyebildiği, whatsapp mesajlarını dahi değiştirebildiği aktarıldı. Dülgeroğlu, Güven ve Özer hakkındaki dosya fezleke düzenlenerek iddianame hazırlanması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.