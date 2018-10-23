Polisin çabasına rağmen kurtulamadı

Dün sabaha karşı Gümbet sahili civarında denizden yükselen “imdat” seslerini duyan vatandaşların ihbarıyla olay yerine Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. Aralarında kadın ve çocukların da olduğu 34 düzensiz göçmeni taşıdığı belirtilen yaklaşık 6 metrelik “Ela” isimli tekne tamamen sulara gömüldü. Kurtarma çalışmaları sırasında karaya çıkarılan ve nefes alamadığı gözlenen 7 yaşlarındaki kız çocuğunu kucaklayan iki çocuk babası trafik polisi Harun Kılıçoğlu, var gücüyle koşarak yaklaşık 100 metre ileride bekleyen 112 Acil Servis ambulansına yetiştirdi. Kılıçoğlu, sağlık ekiplerince çocuğa uygulanan kalp masajını ise gözyaşlarıyla izledi. Ancak sağlık ekiplerinin hayatta kalması için yoğun çaba harcadığı kız çocuğu, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. 2 çocuğun hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Keşke yarın elini tutabilseydim

Polis Harun Kılıçoğlu, “Sağlıkçılar çocuğun hayata döndürüleceğini söyledikleri için bir ümitle bekledim. Çocuk keşke yaşasaydı, keşke yarın elini tutabilseydim. Çok üzücü bir durum. Keşke bunu ben hiç bilmeseydim” dedi.