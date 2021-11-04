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  • Polisin çilingirle girdiği evinden 'cephanelik' çıktı, 'haberim yok, kapımı onarın' dedi
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Polisin çilingirle girdiği evinden 'cephanelik' çıktı, 'haberim yok, kapımı onarın' dedi

Çorum'da, polis boş gecekonduda 3 otomatik av tüfeği ile 55 fişek ele geçirdi, 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden S.C., silahlardan haberi olmadığını, polisin çilingir ile girdiği evin kapısının onarılmasını istedi.

DHA4 Kasım 2021 Perşembe 15:52 - Güncelleme: 4 Kasım 2021 Perşembe 15:52
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gülabibey Mahallesi'ndeki bir gecekonduda çok sayıda silah bulunduğu yönünde ihbar üzerine harekete geçti.

Operasyon düzenleyen ekipler, savcılığın arama kararıyla adrese gidip çilingir yardımıyla eve girdi.

Evdeki aramada, yurt dışından kaçak yollarla temin edildiği tespit edilen 3 otomatik av tüfeği ve 55 fişek ele geçirildi.

Gecekonduya daha önce silah bıraktıkları öne sürülen şüpheli O.C. ve S.C. ise yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden S.C. ifadesinde; babasına ait olduğunu söylediği eve 2 yıldır gitmediğini, silahlardan da haberinin olmadığını iddia etti.

S.C. ayrıca baskın sırasında çilingir yardımı ile girilen evin arızalanan kapısının ise onarılmasını talep etti. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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